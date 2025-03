Νότια Κορέα: Αεροσκάφος βομβάρδισε χωριό «κατά λάθος» – οκτώ τραυματίες

Η νοτιοκορεατική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως μαχητικό αεροσκάφος της έριξε κατά λάθος οκτώ βόμβες σε χωριό κατά τη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων, τραυματίζοντας πολίτες.

«Οκτώ βόμβες MK-82 ερρίφθησαν κατά αφύσικο τρόπο από αεροσκάφος KF-16 της πολεμικής αεροπορίας και εξερράγησαν εκτός της προβλεπόμενης περιμέτρου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της για το περιστατικό, που είχε αποτέλεσμα «να τραυματιστούν πολίτες».

During a training exercise in #SouthKorea , a KF-16 fighter mistakenly dropped eight MK-82 bombs on a residential area in the city of Pocheon.

Seven people were injured, four of them seriously. Several homes and a church were also damaged. (Pictures/Video courtesy : X)… pic.twitter.com/cfXqH3l9TF

