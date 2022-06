Νορβηγία: Πιθανή τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί σε gay κλαμπ την παραμονή του Pride – Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς τη νύχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε νυχτερινό ΛΟΑΤΚΙ κλαμπ στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία περιέγραψε ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο δημοφιλές στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων νυχτερινό κέντρο «London Pub», το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Οσλο, μετέδωσε το νορβηγικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NRK. Η αστυνομία ερευνά επίσης δύο άλλους χώρους σε σχέση με το συμβάν– ένα μπαρ κοντά στο συγκεκριμένο κλαμπ και ένα φαστφουντάδικο –, σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Aftenposten.

Ο δημοσιογράφος του ίδιου Μέσου Ολαφ Ρόνενμπεργκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε: «Είδα έναν άνδρα να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα. Εβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί». Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο NRK: «Ημουν έξω από το “London Pub” όταν συνέβη. Αντιλήφθηκα έναν πυροβολισμό και χτυπήθηκα από θραύσματα γυαλιού. Ακολούθησαν περισσότεροι πυροβολισμοί, οπότε βρήκα καταφύγιο στο εσωτερικό και προσπάθησα να τραβήξω κι άλλα άτομα μαζί μου».

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) η νορβηγική αστυνομία έκανε γνωστό ότι συνέλαβε έναν ύποπτο, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.

Σημειώνεται πως το Σάββατο είχε προγραμματιστεί η ετήσια Παρέλαση Υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας της νορβηγικής πρωτεύουσας. Οι διοργανωτές του Pride του Οσλο έκαναν γνωστό, ωστόσο, πως η εκδήλωση ακυρώθηκε μετά από σύσταση των Αρχών, ανέφεραν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting #Oslo pic.twitter.com/kK5GLMNCFt

— Hidden In Plain Sight (@evokb7) June 25, 2022