Νομισματικό Μουσείο: Εκθεση «Θησαυροί του Περού: Αναμνηστικά Νομίσματα»

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου 2026

Το Νομισματικό Μουσείο και η πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα, διοργανώνουν από κοινού την έκθεση με τίτλο «Θησαυροί του Περού: Αναμνηστικά Νομίσματα». Η έκθεση θα λάβει χώρα στο Ιλίου Μέλαθρον, στην αίθουσα «Μάντω Οικονομίδου», η οποία είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη Διεθύντρια του Νομισματικού Μουσείου.

Η έκθεση έχει ως αντικείμενο τρεις αναμνηστικές νομισματικές σειρές τού ενός σολ που εκδόθηκαν από το 2010 έως το 2020 από την Κεντρική Τράπεζα του Περού (BCR) με στόχο να προβληθεί η πολιτιστική και οικολογική κληρονομιά της χώρας.

Η νομισματική σειρά «Απειλούμενη Αγρια Ζωή του Περού» αποτελείται από δέκα νομίσματα αφιερωμένα σε είδη ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση εξαιτίας του παράνομου κυνηγιού και της υποβάθμισης των οικοτόπων τους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η πλειονότητα των ειδών αυτών προστατεύεται από το Παράρτημα Ι της σύμβασης CITES που περιορίζει το εμπόριο ειδών άγριας φύσης με στόχο τη διατήρηση της οικολογικής κληρονομιάς.

Η σειρά «Πλούτος και Υπερηφάνεια του Περού» περιλαμβάνει 26 νομίσματα που φέρουν παραστάσεις εμβληματικών μνημείων, τεχνουργημάτων και τοπικών παραδόσεων, χρονολογουμένων από την προκολομβιανή περίοδο έως τους νεότερους χρόνους.

Τα νομίσματα καλύπτουν μία μακρά ιστορική διαδρομή που ξεκινάει από την αρχαιότερη πόλη της Αμερικής, την Κάραλ-Σούπε, και φθάνει στην αυτοκρατορία των Ίνκας, στην εποχή της αποικιοκρατίας και στον 20ό αιώνα.

Η σειρά «Γυναίκες στην Πορεία προς την Ανεξαρτησία του Περού» εκδόθηκε ενόψει των εορτασμών για τα 200 έτη από την κήρυξη της Ανεξαρτησίας (1821) και παρουσιάστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Περιλαμβάνει τρία αναμνηστικά νομίσματα που κόπηκαν προς τιμήν των γυναικών που συνέβαλαν στον αγώνα για την Ανεξαρτησία του Περού κατά τον 19ο αιώνα.

Με αφετηρία τις τρεις αναμνηστικές νομισματικές σειρές, η έκθεση παρουσιάζει εξέχοντα στιγμιότυπα από τον φυσικό πλούτο, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του Περού, αντανακλώντας μία σύγχρονη κουλτούρα με βαθιές ρίζες στην ιστορία.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:30 και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου 2026.

