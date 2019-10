Νομπέλ Χημείας στους επιστήμονες που ανέπτυξαν τις πρώτες μπαταρίες ιόντων λιθίου

Οι επιστήμονες που ανέπτυξαν από τη δεκαετία του ’70 τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, που σήμερα βρίσκονται σε εκατομμύρια ηλεκτρονικές συσκευές, βραβεύτηκαν με το Νομπέλ Χημείας για το 2019.

Η Σουηδική Ακαδημία βράβευσε την Τετάρτη τον Τζον Γκούντινoφ, τον Στάνλεϊ Γουίτινγχαμ και τον Ακίρα Γιοσίνο για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των μπαταριών.

Ο Αγγλοαμερικανός Γουίτιγχαμ, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν αυτός που κατασκεύασε την πρώτη λειτουργική μπαταρία λιθίου ενώ το έργο του Αμερικανού Γκούντινoφ βοήθησε στο να διπλασιαστεί η απόδοσή τους. Από την πλευρά του, ο Ιάπωνας Γιοσίνο, το 1985, κατάφερε να περιορίσει τη χρήση του καθαρού λιθίου στην μπαταρία και να το αντικαταστήσει με ιόντα λιθίου που είναι πιο ασφαλή στην χρήση με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή η βιομηχανική τους παραγωγή.

In the early 1970s, Stanley Whittingham, awarded this year’s Chemistry Prize, used lithium’s enormous drive to release its outer electron when he developed the first functional lithium battery.#NobelPrize pic.twitter.com/lRD2zBNm4T

