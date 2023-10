Νομπέλ Οικονομικών στην Κλόντια Γκόλντιν που μελέτησε πρώτη τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας

Η αμερικανίδα οικονομολόγος Κλόντια Γκόλντιν τιμάται με το Νομπέλ Οικονομικών Επιστημών 2023, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπή, τη Δευτέρα, στη Στοκχόλμη.

Η Γκόλντιν τιμάται επειδή η έρευνά της αποκάλυψε βασικούς παράγοντες των διαφορών μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας.

«Τον τελευταίο αιώνα, το ποσοστό των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία έχει τριπλασιαστεί σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

»Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας στη σύγχρονη εποχή, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων.

»Ηταν η πρώτη φορά στη δεκαετία του ’80 που ένας ερευνητής υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να εξηγήσει την πηγή αυτών των διαφορών.

»Η έρευνα της Κλόντια Γκόλντιν μάς έδωσε νέες και συχνά εκπληκτικές γνώσεις σχετικά με τους ιστορικούς και σύγχρονους ρόλους των γυναικών στην αγορά εργασίας», αναφέρεται στο σκεπτικό της βράβευσης.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.” #NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

«Η φετινή νικήτρια παρείχε τον πρώτο ολοκληρωμένο απολογισμό των αποδοχών των γυναικών και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των αιώνων.

»Μελετώντας τα αρχεία, συλλέγοντας και διορθώνοντας ιστορικά στοιχεία, ο Γκόλντιν μπόρεσε να παρουσιάσει νέα δεδομένα, τα οποία συχνά μας εκπλήσσουν.

Despite modernisation, economic growth and rising proportions of employed women in the twentieth century, for a long period of time the earnings gap between women and men hardly closed.

According to 2023 economic sciences laureate Claudia Goldin, part of the explanation is that… pic.twitter.com/v6N9jUGORH

