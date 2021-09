Νησιά Φερόε: Κατακραυγή για τη σφαγή πάνω από 1.400 δελφινιών

Μία ακόμη χρονιά, μία ακόμη αναβίωση ενός βάρβαρου εθίμου στα Νησιά Φερόε.

Το φρικιαστικό έθιμο που χρονολογείται αιώνες πίσω είναι υπεύθυνο για τις σκληρές εικόνες που καταγράφονται με πάνω από 1.400 σφαγιασμένα δελφίνια.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, το έθιμο «έσπασε» φέτος κάθε προηγούμενο ρεκόρ με 1.428 νεκρά δελφίνια σε ένα Σαββατοκύριακο.

This is horrific.

A huge pod of white-sided dolphins have been brutally slaughtered in the Faroe Islands this evening.

Read more here https://t.co/9cKoqR0LLe pic.twitter.com/bg9wQ968RO

— Blue Planet Society (@Seasaver) September 12, 2021