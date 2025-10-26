Νιούσομ: Πιθανή η υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, που έχει αναδειχθεί σε βασικό επικριτή του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Νιούσομ τόνισε ότι θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Φέτος ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας έχει κάνει ορισμένες ενέργειες για να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών και έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα του κόμματος, αντιπαρατιθέμενος με τον αμερικανό πρόεδρο σε μια σειρά θεμάτων.

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, είπε ο Νιούσομ στο CBS.

Όταν ρωτήθηκε αν το σκέφτεται και ο ίδιος, απάντησε: «Ναι, θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο».

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία αλλά παρ’ όλ’ αυτά δεν το έχει αποκλείσει. Νωρίτερα φέτος είπε ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει», ενώ σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Στιβ Μπάνον, ακροδεξιός σύμβουλος του Τραμπ, έχει στήσει μία ομάδα η οποία εξετάζει το ενδεχόμενος νέας υποψηφιότητας του αμερικανού προέδρου.

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο προσκήνιο της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες για να αντισταθμίσουν παρόμοιες προσπάθειες σε Πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2026. Σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί πλειοψηφούν οριακά στο Σώμα.

Ο κυβερνήτης έχει επίσης αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ για την απόφασή του να αναπτύξει στρατό στο Λος Αντζελες.

