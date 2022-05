Νίκος Δένδιας: Ανοιξε και πάλι η πρεσβεία μας στο Κίεβο

Την επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με την ομόλογό του της Κένυας Ρέιτσελ Ομάμο.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ελληνική σημαία κυματίζει και πάλι σήμερα στο Κίεβο. Η ελληνική πρεσβεία άνοιξε πάλι τις πόρτες της στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Οπως έκανε γνωστό, επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στο Κίεβο, ως επιτετραμμένος, τοποθετήθηκε ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο τελευταίος διπλωμάτης που έφυγε από τη μαρτυρική Μαριούπολη.

Η Ελλάδα, μέσω της πρεσβείας της στο Κίεβο και του προξενείου στην Οδησσό, βρίσκεται δίπλα στην ομογένεια, αλλά και τον ουκρανικό λαό, ήταν το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει ο υπουργός των Εξωτερικών.

Η πρόσκληση του κ. Δένδια προς την υπουργό Εξωτερικών της Κένυας εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών με χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Οι συνομιλίες εστιάστηκαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της πανδημίας και η κλιματική αλλαγή, καθώς και στις διεθνείς εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν συναντηθεί ξανά τον Ιούνιο του 2021, στη Ρώμη, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του «Ισλαμικού κράτους».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Κένυα είναι μη Μόνιμο Μέλλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2021-22.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο ΥΠΕΞ, υπεγράφη«Μνημόνιο κατανόησης των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κένυας για συνεργασία στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης».

FM @NikosDendias & #Kenya FM Raychelle Omamo sign #MoU b/w @GreeceMFA & @ForeignOfficeKE on cooperation in the field of Diplomatic Training

Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης Υπ.Εξωτερικών 🇬🇷&🇰🇪 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης από ΥΠΕΞ Ν.Δένδια&ΥΠΕΞ Κένυας R.Omamo pic.twitter.com/VLjsmOpavj

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 9, 2022