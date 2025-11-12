Νίκαια: Χειροβομβίδα στο σπίτι αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο (φέρεται να πρόκειται για αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού), τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Eιδικότερα, όπως έγινε γνωστό, η φωτιά μπήκε στο αυτοκίνητο στις 03:30 και οι δράστες του εμπρησμού φέρονται να χρησιμοποίησαν στουπιά.

Η φωτιά σβήστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ λίγο αργότερα η σύζυγός του κάλεσε την Αμεση Δράση, καθώς στον προαύλιο χώρο του σπιτιού τους εντοπίστηκε χειροβομβίδα.

Επιτόπου κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ.

H περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ λόγω της επιχείρησης ελέγχου και εξουδετέρωσης της χειροβομβίδας, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Ευριπίδου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.

