Νετανιάχου: Το Ισραήλ αποφασίζει ποιες χώρες θα στείλουν στρατό στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την Κυριακή πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη Γάζα, όπως προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες, ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε νά έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

«Εμείς έχουμε τον έλεγχο της ασφάλειάς μας και έχουμε καταστήσει επίσης σαφές σε ό,τι αφορά διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές για εμάς, και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».

Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι θα ήταν αντίθετος σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψη στο Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε πως η διεθνής δύναμη πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει για το ενδεχόμενο τουρκικής αποστολής.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να εισφέρουν χρήματα και στρατιώτες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητη χώρα και απέρριψε την εντύπωση ότι «η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ». Το Ισραήλ κα οι ΗΠΑ, είπε, είναι «σύμπραξη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News