Νετανιάχου: Επενδύσεις 110 δισ. δολαρίων για την αμυντική αυτονομία του Ισραήλ

Με φόντο τον πόλεμο των τελευταίων ετών και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική του στον τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε σαφές μήνυμα αυτονομίας και αποτροπής, ανακοινώνοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι η στρατιωτική υπεροχή παραμένει αδιαπραγμάτευτος πυλώνας της εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ.

«Ενέκρινα, από κοινού με τον υπουργό Άμυνας και τον υπουργό Οικονομικών, τη διάθεση 350 δισ. σέκελ (περίπου 108 δισ. δολάρια) για την επόμενη δεκαετία, με στόχο τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ισραηλινής βιομηχανίας πυρομαχικών», ανέφερε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε ομιλία του κατά την τελετή αποφοίτησης πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, μετέδωσαν οι Times of Israel.

Oπως τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της εξάρτησης «από όλους τους παράγοντες, ακόμη και από φίλους», μετά τους περιορισμούς που επέβαλαν στις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ σύμμαχες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε ότι πολλές χώρες διεθνώς, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, «επιθυμούν να αγοράζουν ολοένα και περισσότερα συστήματα» από το Ισραήλ. Σε έμμεση αναφορά στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ «θα αποτρέψει όποιον πρέπει να αποτραπεί από την απόκτηση αυτών των μέσων».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η «αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής του ασφάλειας», προσθέτοντας ότι αυτή στηρίζεται τόσο στους άρτια εκπαιδευμένους πιλότους όσο και «στα καλύτερα αεροσκάφη στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέβαλαν την Τουρκία -σύμμαχο στο ΝΑΤΟ- από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, μετά την αγορά από την Αγκυρα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει την αεροπορική της ισχύ, η Τουρκία έχει καταθέσει προτάσεις προς ευρωπαϊκούς εταίρους και τις ΗΠΑ για την ταχεία απόκτηση των αεροσκαφών, επιδιώκοντας να καλύψει το έδαφος έναντι περιφερειακών ανταγωνιστών, όπως το Ισραήλ.

Η Τουρκία συγκαταλέγεται στους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κατηγορεί συχνά την ισραηλινή πλευρά για γενοκτονία τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ έχει επανειλημμένως εκφράσει τη στήριξή του προς τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα από τη Χαμάς, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στον τραυματισμό αξιωματικού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Ράφα.

Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η Χαμάς ούτε η Χεζμπολάχ έχουν πρόθεση να αφοπλιστούν. «Φροντίζουμε και γι’ αυτό», δήλωσε αναφερόμενος στη λιβανέζικη οργάνωση, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει ακόμη «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τους Χούθι της Υεμένης, καθώς και με το Ιράν.

Μετά τις σκληρές του τοποθετήσεις, υπογράμμισε ότι «η διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης παραμένει στην κορυφή της ατζέντας μας».

Κλείνοντας, δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα επαναπατρίσει τη σορό του λοχία Ραν Γκβίλι, του τελευταίου νεκρού ομήρου που παραμένει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News