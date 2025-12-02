Νετανιάχου: Δεν θέλει να δικαστεί για να μην ομολογήσει ενοχή

Πληροφορίες για την εσωτερική κινητικότητα στο Ισραήλ όσον αφορά την εκκρεμούσα δίκη περί διαφθοράς του πρωθυπουργού του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε η Repubblica. Συνομίλησε με έναν παλαιό διπλωμάτη και αναλυτή, τον Αλον Πίνκας (Alon Pinkas), ο οποίος υπήρξε σύμβουλος των Εχούντ Μπαράκ και Σιμόν Πέρες. Το όλο ζήτημα, που δεν έχει καμία σχέση με την εισβολή στη Γάζα και τα μετέπειτα, επικεντρώνεται στην προσπάθεια του «Μπίμπι» να αποφύγει την παραδοχή της ενοχής του.

Ο Πίνκας, έγραψε η ιταλική εφημερίδα, δεν υπήρξε ποτέ θιασώτης του Νετανιάχου, το αντίθετο μάλιστα. Πέρα από τις διπλωματικές και συμβουλευτικές δάφνες του, θεωρείται ειδικός στη διεθνή πολιτική και παρατηρητής των εσωτερικών υποθέσεων. «Είναι το κατάλληλο άτομο για να εξηγήσει στον έξω κόσμο αυτό το εσωτερικό ζήτημα του Ισραήλ, όπως και το σκεπτικό πίσω από το τωρινό αίτημα του πρωθυπουργού για απονομή χάριτος».

– Ποιο είναι το νόημα αυτής της κίνησης που έκανε τώρα ο Νετανιάχου;

«Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι πραγματικά αδύνατον να πούμε…»

– Τους λόγους που τον ώθησαν, πάντως, δεν είναι δύσκολο να τους μαντέψει κανείς.

«Οχι, δεν είναι. Ο Νετανιάχου ξέρει ότι μπορεί να χάσει στο δικαστήριο. Και γνωρίζει επίσης ότι, ακόμη και αν καταφέρει να παρατείνει τη δίκη επί μήνες ώστε να αποφύγει την ετυμηγορία πριν από τις εκλογές, δεν μπορεί να πάει στις κάλπες με αυτές τις κατηγορίες διαφθοράς που εκκρεμούν εις βάρος του. Ετσι προσπαθεί να τις απορρίψει».

– Αρα το νόημα της κίνησής του είναι να κλείσει γρήγορα η υπόθεση.

«Υπάρχουν δύο πιθανές ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου Χέρτζογκ, ότι η χάρη είναι συμπεφωνημένη και συνεπώς ο Νετανιάχου έπρεπε μόνο να υποβάλει το επίσημο αίτημα. Αν αυτό ισχύει, η χάρη θα δοθεί ύστερα από μερικές εβδομάδες πολιτικού δράματος και το θέμα θα λήξει. Ομως αυτό το σενάριο δεν είναι τόσο απλό. Η χάρη πρέπει να περάσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης, από τη Γενική Εισαγγελία και, τέλος, από τον Χέρτζογκ. Και υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ακόμα και αν ήταν δυνατό να κλείσει οριστικά η υπόθεση, δεν μιλάμε για σύντομο χρονικό διάστημα».

– Το δεύτερο σενάριο;

«Το δεύτερο σενάριο είναι ότι αυτή είναι η αρχή των διαπραγματεύσεων, όχι το τέλος τους. Στη δήλωσή του ο Νετανιάχου δεν παραδέχτηκε καμία ευθύνη και, φυσικά, δεν ζήτησε συγγνώμη. Είπε ότι η χάρη χρησιμεύει για να ενώσει τη χώρα. Και το είπε αυτό γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η μισή χώρα διαφωνεί, ακριβώς επειδή αυτός θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις».

– Για να καταλήξει πού;

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το 2017, στην αρχή της νομικής διαδικασίας εναντίον του, του προσφέρθηκε συμφωνία με προϋπόθεση την παραδοχή της ενοχής του. Αλλά η αποδοχή εκείνης της συμφωνίας απαιτούσε την ανάληψη της ευθύνης για ό,τι συνέβη και την αποχώρησή του από την πολιτική. Οποιος γνωρίζει τον Νετανιάχου ξέρει ότι δεν θα δεχόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Και δεν το δέχτηκε. Τώρα αναζητεί, μέσω διαπραγματεύσεων, διαφορετική λύση από εκείνη που του είχε προσφερθεί».

– Μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς ομολογίες;

«Ο Χέρτζογκ δεν είχε ποτέ ακλόνητη θέση σε αυτό το θέμα. Αλλά ακόμα και αν αποφασίσει να μην αντιταχθεί, ακόμα και αν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτύχει μια μορφή συγχώρεσης που δεν περιλαμβάνει ομολογίες ενοχής».

– Ούτε καν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ; Ο αμερικανός πρόεδρος ζήτησε δημόσια χάρη στην ομιλία του στη Βουλή του Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο.

«Αυτό είναι μέρος της τεράστιας πίεσης που δέχεται ο Χέρτζογκ. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε χάρη με τη θέλησή του, αλλά μάλλον ως απάντηση σε αίτημα του κύκλου του Νετανιάχου. Πρέπει να του είπαν: ‘‘Σε αντάλλαγμα για τη μεσολάβησή σας, ο πρωθυπουργός θα δεσμευτεί να διατηρήσει την ειρήνη στη Γάζα και, ως αποτέλεσμα, θα σας απονεμηθεί το Νομπέλ Ειρήνης’’. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Το ισραηλινό σύστημα παρέχει εγγυήσεις και θέτει ελέγχους, κάτι που δεν ισχύει στις ΗΠΑ, όπου μόνος του ο πρόεδρος απονέμει χάρες».

– Ποιες συνέπειες θα έχουν όλα αυτά στις εκλογές του 2026;

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Η υπόθεση μπορεί να κλείσει σε τρεις εβδομάδες ή να συνεχιστεί επί μήνες. Θα εξαρτηθεί από το πώς και πότε θα τελειώσει. Ενα πράγμα είναι σίγουρο: τα γκάλοπ λένε ότι το κόμμα Λικούντ, του Νετανιάχου, δεν θα έχει τις απαιτούμενες ψήφους για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτό το γνωρίζει καλά».

