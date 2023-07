Νεπάλ: Συνετρίβη τουριστικό ελικόπτερο στο Εβερεστ – έξι νεκροί

Εξι άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε υπήκοοι Μεξικού, σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη τουριστικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν, στο Νεπάλ.

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν πέντε πτώματα και αναζητούν το έκτο, διευκρίνισε ο Τεκνάθ Σιτούλα, αξιωματούχος στο αεροδρόμιο του Κατμαντού, της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Το τουριστικό ελικόπτερο της εταιρείας Manang Air απογειώθηκε από τη Σούρκε, στην περιοχή του όρους Εβερεστ, στις 10:04 το πρωί τοπική ώρα, με προορισμό την πρωτεύουσα. Κάθε επικοινωνία μαζί του όμως χάθηκε περίπου 10 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στο Νεπάλ, χώρα όπου η αεροπορική ασφάλεια χαρακτηρίζεται ανύπαρκτη, έχασαν τη ζωή τους 72 άνθρωποι σε αεροπορικό δυστύχημα πριν από έξι μήνες.

Οι χιονισμένες κορυφές και τα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα αεροδρόμια της ασιατικής χώρας αποτελούν πρόκληση και για τους εμπειρότερους πιλότους.

The Manang Air helicopter that went missing earlier today has been found crashed in the Lamjura Pass of Solukhumbu district.

According to police, "Five bodies have been recovered from the accident site and search operation is underway," #ladbiblenp #BreakingNews #nepal pic.twitter.com/qo7kqwtcqC

— LADbible Nepal (@Ladbiblenp) July 11, 2023