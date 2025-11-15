Νέος κύκλος ενισχύσεων σε συνταξιούχους – τα μέτρα που ενεργοποιούνται

Τέσσερις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων ενεργοποιεί η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας ένα πιο σταθερό και δίκαιο πλαίσιο ενίσχυσης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Το πακέτο περιλαμβάνει τη νέα αύξηση των συντάξεων, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την καθιέρωση της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ – που πλέον έχει μόνιμο χαρακτήρα – αναμένεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2025 σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: συνολικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, ενώ η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Η παροχή αυτή θα χορηγείται χωρίς κανένα κριτήριο στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, και το ποσό παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Το δεύτερο μέτρο ενεργοποιείται τον Δεκέμβριο του 2025, με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες βάσει του συνδυασμού πληθωρισμού και ΑΕΠ. Η αύξηση υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δύο δεικτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το 2023 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά μετά από 12 έτη κατά την οποία οι συντάξεις αυξήθηκαν, ενώ η συνολική αύξηση για την περίοδο 2023-2025 ανήλθε στο 13,6% (7,75% το 2023, 3% το 2024 και 2,4% το 2025).

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο 2026 ξεκινά το τρίτο μέτρο: η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, από την οποία θα ωφεληθούν περίπου 671.000 συνταξιούχοι. Ειδικότερα, από το 2026 παύει να συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις, ενώ από τον Ιανουάριο 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως.

Το τέταρτο μέτρο συνδέεται με την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος, από την οποία αναμένεται να προκύψει περαιτέρω ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με παράδειγμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει:

– 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού.

– 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και

– 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, δηλαδή 593 ευρώ καθαρά συνολικά.

