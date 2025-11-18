Νέος Κόσμος: Είχε συλληφθεί ξανά για άλλον ξυλοδαρμό οδηγού ο ένας εκ των συλληφθέντων

Οι περιγραφές για τις στιγμές τρόμου που έζησε ο 58χρονος οδηγός ΙΧ που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους συλληφθέντες για το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε για τον ίδιο, επεισόδιο στον Νέο Κόσμο, σοκάρουν.

Ολα άρχισαν όταν οι τρεις επιβαίνοντες σε δύο μηχανές θεώρησαν ότι ο 58χρονος τούς έκλεισε τον δρόμο. Το επεισόδιο συνεχίστηκε για αρκετή ώρα και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες σε κάποια στιγμή ο ένας από τους τρεις έπιασε το κεφάλι του άτυχου οδηγού και το χτυπούσε με μανία στο τιμόνι του ΙΧ του.

Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει αλλά μπήκε σε αδιέξοδο. Οι δύο μηχανές τού έκλεισαν τον δρόμο και έμεινε ανυπεράσπιστος στα χέρια των διωκτών του.

Οπως διαπιστώθηκε, τουλάχιστον οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

«Υπάρχουν δύο πρόσωπα στα οποία εστιάστηκε η έρευνα της Αστυνομίας. Εναν νεαρό Έλληνα που έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις», γνωστοποίησε στο ρεπορτάζ του για το Mega, o αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οσο για τον αλβανό συλληφθέντα, σύμφωνα με τον συντάκτη, «έχει κατηγορηθεί και συλληφθεί πάλι για ξυλοδαρμό ανυποψίαστου οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας», στον οποίο προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Ο Αλβανός αφέθηκε προ ημερών ελεύθερος και το βράδυ της Δευτέρας φέρεται πως ήταν αυτός που ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο.

Οι έρευνες συνεχίζονται όπως και η ανάλυση των καταγραφών από κάμερες ασφαλείας.

