Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 29χρονου, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 59χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος που ομολόγησε την Τρίτη έχει συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν αλλά όπως τόνιζαν αρμόδιες εισαγγελικές πηγές, οι συλλήψεις αυτές αφορούσαν σε αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου.

