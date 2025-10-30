Νέοι Χαράκτες 2025 – 2026: Στον χώρο 16 Φωκίωνος Νέγρη, από 5-29 Νοεμβρίου

Το ίδρυμα Η άλλη Αρκαδία και η Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α.Τάσσος, παρουσιάζουν στο χώρο 16 Φωκίωνος Νέγρη από τις 5 εως τις 29 Νοεμβρίου την έκθεση Νέοι Χαράκτες 2025-2026.

Πρόκειται για τον όγδοο κύκλο εκθέσεων στη σειρά «Νέοι Χαράκτες», μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών Α.Τάσσος που ξεκίνησε το 1991 και έγινε θεσμός στην διάρκεια των δεκαετιών. Η έκθεση προβάλλει το έργο 16 χαρακτών, ηλικίας 25 έως 40 ετών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους.

Ταυτόχρονα, απευθύνεται στο ευρύ κοινό και τους λάτρεις της χαρακτικής, που έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες τάσεις και ανερχόμενους δημιουργούς από όλη την Ελλάδα.

Οπως σημειώνει η Ειρήνη Οράτη στον κατάλογο της έκθεσης «Δύο είναι τα στοιχεία που έχουν διαμορφώσει την πραγματικότητα, αλλά και τη συνέχεια στις εκθέσεις των Νέων Χαρακτών. Πρώτον ότι σε κάθε διοργάνωση υπάρχουν συγκεκριμένα μουσεία και πινακοθήκες σε όλη την Ελλάδα – Δημοτικές Πινακοθήκες κυρίως – που θεωρούν δεδομένη την παρουσίαση της έκθεσης αυτής: Καλαμάτα, Βόλος, Καρδίτσα, Πάτρα, Λάρισα, Κοζάνη, αλλά και Λευκωσία.

Το δεύτερο αρκετά ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που διοργανώνεται η έκθεση, έχουν προκύψει και άλλες τέτοιες εκθέσεις, συχνά με την μορφή της περιοδεύουσας έκθεσης, με διάφορες θεματικές, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Ως γεγονός αυτό καθ’ εαυτό είναι σημαντικό για την δύσκολη τέχνη της παραδοσιακής χαρακτικής, αφού μέσα από τις εκθέσεις αυτές γίνεται η γνωριμία του κοινού με την χαρακτική και κυρίως οι νέοι αυτοί χαράκτες έρχονται σε επαφή με το κοινό σε κάθε πόλη».

Συμμετέχουν: Συμεών Αδάμου, Ιωάννης Αναστασίου, Ευστρατία Μαχαιρίδη, Αιμιλία-Σωτηρία Μοναχόλια, Κατερίνα Μονιάκη, Σταύρος Οικονομάκος, Κατερίνα Παϊσιου, Νικήτας Πεφάνης, Παναγιώτης Πριστούρης, Μαριέττα Στούμπη, Λητώ Στρατηγοπούλου, Αντωνία -Στυλιανή Ταραλλή, Ματίνα Τασατζή, Αριστοτέλης Κλειτσίκας Τσελέπης, Άννα Τσερνένκο, Μυρτώ Χατζημιχαήλ

Καλλιτεχνική επιτροπή έκθεσης: Φιλάνθη Κουλάκου, Γεωργία Μάζη, Τάσα Χαροκόπου

Διοργάνωση: Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος, Ίδρυμα Η άλλη Αρκαδία

Χορηγός: Τράπεζας Πειραιώς

