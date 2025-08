Νέο βίντεο της Χαμάς: Ομηρος σκάβει τον τάφο του

Νέο βίντεο που αποτυπώνει τις φρικτές συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι (ελάχιστοι εναπομείναντες ζωντανοί) όμηροι της Χαμάς στη Γάζα ήρθε στη δημοσιότητα.

Η εξτρεμιστική οργάνωση δημοσιοποίησε υλικό που δείχνει τον όμηρο Εβέταρ Νταβίντ αποστεωμένο να σκάβει έναν λάκκο, ο οποίος, όπως λέει στο βίντεο, είναι για τον τάφο του…

Η οικογένεια του Νταβίντ χαρακτήρισε τις εικόνες εφιαλτικές: «Είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τον αγαπημένο μας γιο και αδελφό να λιμοκτονεί στις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα – ένας ζωντανός σκελετός, θαμμένος ζωντανός», αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για «κυνική, εξευτελιστική και εσκεμμένη κακοποίηση των ομήρων».

«Η σκληρότητα της Χαμάς δεν έχει όρια. Ενώ το Κράτος του Ισραήλ επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας, οι τρομοκράτες της Χαμάς σκόπιμα λιμοκτονούν τους ομήρους μας, καταγράφοντάς τους με κυνικό, ταπεινωτικό και κακόβουλο τρόπο.

It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s

— Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025