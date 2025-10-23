Νέο σόου Κωνσταντοπούλου για τον «κόφτη» στη Βουλή

Μία ακόμη αναστάτωση κατόρθωσε να δημιουργήσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση της Διάσκεψης των Προέδρων, αναφορικά με τον «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει εκφράσει, επανειλημμένα την αντίθεσή της σε αυτή την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, αλλά στη Διάσκεψη των Προέδρων φρόντισε να το καταστήσει απόλυτα σαφές με όχι και τόσο ευγενικό τρόπο και φρασεολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ενώ μιλούσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον της, ενώ όταν η κυρία Μπακογιάννη -η οποία κάθονταν μπροστά από την κυρία Κωνσταντοπούλου- γύρισε να την κοιτάξει, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό της και θέλησε να την φωτογραφήσει.

Αποτέλεσμα ήταν να παρέμβει η Ολγα Γεροβασίλη, η οποία απευθυνόμενη προς την κυρία Κωνσταντοπούλου της είπε : «Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη διάσκεψη;». Η κυρία Κωνσταντοπούλου «πήρε φωτιά» και της απάντησε: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη την χαρακτήρισε ως «υστερική», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συνεχίζει να βάλλει κατά πάντων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου εξάλλου, φώναζε στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες». «Ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε», είπε απευθυνόμενη στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

