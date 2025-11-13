Νέο πλήγμα για την Τουρκία: Συντριβή πυροσβεστικού στην Κροατία – νεκρός ο πιλότος

Μέσα σε μια ημέρα βαριάς εθνικής οδύνης για την Τουρκία, με τον επαναπατρισμό των σορών των 20 στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του C-130 στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν, ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη τραγικό πλήγμα: τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AT802 συνετρίβη στην Κροατία, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο του πιλότου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Σεν. Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του πιλότου, αλλά και προς τη δασική υπηρεσία, σημειώνοντας ότι η απώλεια αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, σύμφωνα με τη Hurriyet.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως στην περιοχή είχε προηγηθεί αναφορά για «φλεγόμενο αεροσκάφος».

Λίγες ώρες νωρίτερα, το υπουργείο Γεωργίας και Δασών είχε δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την πορεία των δύο πυροσβεστικών AT802 που βρίσκονταν σε αποστολή προς την Κροατία για προγραμματισμένη συντήρηση.

Τα δύο αεροσκάφη αναχώρησαν από το Τσανάκαλε στις 12 Νοεμβρίου και, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, επιχειρώντας να συνεχίσουν προς το Ζάγκρεμπ, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Ριέκα εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Το ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ωστόσο στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας χάθηκε η ραδιοεπικοινωνία με το δεύτερο.

Αμεσα ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις κροατικές αρχές. Στη συνέχεια εντοπίστηκε το σημείο της συντριβής, επιβεβαιώνοντας το δυστύχημα και τον θάνατο του πιλότου.

Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η ενημέρωση θα συνεχιστεί καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας.

