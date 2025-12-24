Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, προχώρησε την Τετάρτη (24.12) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι εντός της ημέρας αναμένονται κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, με βελτίωση του καιρού στα δυτικά από τη νύχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων προς την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η ύφεση θα έρθει από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

–Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

–Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

–Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

–Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

