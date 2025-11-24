Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ: Οι νοτιάδες φέρνουν πολύ ισχυρά φαινόμενα (και) σε ήδη πληγείσες περιοχές

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από την Τρίτη στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας, κάνει λόγο για βροχοπτώσεις που εκτός από μεγάλη ένταση, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Δυστυχώς, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμέννται εκ νέου στις ήδη πληγείσες περιοχές της Ηπείρου και άλλων περιοχών της βορειοδυτικής Ελλάδας (δείτε τα βίντεο κάτω από τις καταστροφές που προκάλεσε το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας).

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου και στα ανατολικά την Κυριακή 30 του μηνός.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Την Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News