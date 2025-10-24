Νέο Δελχί: Σπορά νεφών για να καθαρίσει η πιο μολυσμένη πόλη

Η τοπική κυβέρνηση του Νέου Δελχί δοκιμάζει ένα πείραμα σποράς νεφών για να προκαλέσει τεχνητή βροχή, σε μια προσπάθεια να καθαρίσει τον αέρα στην πιο μολυσμένη πόλη του κόσμου.

Το κόμμα Bharatiya Janata (BJP) προτείνει τη χρήση της σποράς νεφών ως μέσο για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δελχί από τότε που εξελέγη για να ηγηθεί της περιφερειακής κυβέρνησης, φέτος.

Η σπορά νεφών περιλαμβάνει τη χρήση αεροσκαφών ή drones για την προσθήκη στα σύννεφα σωματιδίων ιωδιούχου αργύρου, τα οποία έχουν δομή παρόμοια με τον πάγο. Σταγονίδια νερού συγκεντρώνονται γύρω από τα σωματίδια, τροποποιώντας τη δομή των νεφών και αυξάνοντας την πιθανότητα βροχόπτωσης.

Μήνες απρόβλεπτου καιρού στην πρωτεύουσα της Ινδίας είχαν θέσει σε αναστολή τα σχέδια του BJP για σπορά νεφών. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο τις τελευταίες ημέρες και οι αρμόδιοι ανακοίνωσαν ότι το σχέδιο θα τεθεί τελικά σε εφαρμογή.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Νέου Δελχί, Μαντζίντερ Σινγκ Σίρσα, δήλωσε ότι η πρώτη δοκιμαστική πτήση –κατά τη διάρκεια της οποίας εκτοξεύτηκαν φωτοβολίδες σποράς στον ουρανό– πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Ρέκα Γκούπτα, δήλωσε: «Εάν οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, το Νέο Δελχί θα δει την πρώτη τεχνητή βροχή στις 29 Οκτωβρίου».

Οι ειδικοί που έχουν μελετήσει τη σπορά νεφών λένε ότι δεν φέρνει πάντα αποτελέσματα, σημείωσε ο Guardian.

Υποτίθεται ότι παράγει πιο συχνή και πιο έντονη βροχή, αλλά όχι συχνά.

Η διαδικασία απαιτεί φυσικά σύννεφα, τα οποία συχνά δεν υπάρχουν πάνω από το Δελχί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η ρύπανση φτάνει στο αποκορύφωμά της. Επίσης, δεν αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες των ρύπων.

Δύο καθηγητές του Κέντρου Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Δελχί καταδίκασαν το σχέδιο ως «τέχνασμα». «Είναι ένα κλασικό παράδειγμα κακής εφαρμογής της επιστήμης και παραβίασης της ηθικής», δήλωσαν οι Σαντζάντ Γκάνι και Κρίσνα Αχουταράο, σε άρθρο τους στην εφημερίδα Hindu.

Συνέκριναν τα σχέδια με τους «πύργους αιθαλομίχλης» που ανεγέρθηκαν στο Δελχί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με μεγάλο κόστος, αλλά αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικοί στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Προειδοποίησαν επίσης ότι δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης χρήσης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη σπορά νεφών, όπως το ιωδιούχο άργυρο ή το χλωριούχο νάτριο, στη γεωργία και την υγεία.

«Οι ψευδοθεραπείες δεν θα καθαρίσουν τον αέρα στο Δελχί ή στην υπόλοιπη βόρεια Ινδία», δήλωσαν οι δύο επιστήμονες.

Το Δελχί κατατάσσεται στην πρώτη θέση των πιο μολυσμένων πόλεων στον κόσμο για περισσότερο από μια δεκαετία.

Το 2024, τα επίπεδα ρύπανσης –που προκαλούνται από ένα θανατηφόρο μείγμα εκπομπών από την καύση σπαρτών, τους εργοστασιακούς ρύπους και την έντονη κυκλοφορία, τα οποία παγιδεύονται πάνω από την πόλη όταν ο αέρας γίνεται πιο κρύος– αυξήθηκαν κατά 6%.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα επίπεδα PM2,5 και PM 10 –τα λεπτά σωματίδια που προκαλούν ρύπανση– στην πόλη υπερβαίνουν τακτικά τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν την ημέρα που στο Πεκίνο καταγράφηκε η μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, το 2013, πριν η κινεζική κυβέρνηση λάβει αυστηρά μέτρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News