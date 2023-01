Νέο αιματοκύλισμα στην Καλιφόρνια: Επτά νεκροί στο Χαφ Μουν Μπέι

O εφιάλτης της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας συνεχίζει, σχεδόν καθημερινά πια, να στοιχειώνει τις ΗΠΑ: άλλοι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε επιθέσεις στην Καλιφόρνια σε δύο αγροκτήματα — επιθέσεις που διέπραξε το ίδιο άτομο , όπως μετέδωσαν το NBC και το CBS News, επικαλούμενα τις τοπικές αρχές της πόλης Χαφ Μουν Μπέι, στα βόρεια της Πολιτείας.

Η σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, Κριστίνα Κόρπους, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ένας άνθρωπος συνελήφθη ως δράστης των επιθέσεων: είναι ένας 67χρονος ασιατικής καταγωγής ο οποίος παραδόθηκε χωρίς βία στις αρχές. Μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε όπλο, πιθανότατα αυτό που χρησιμοποίησε για να σκορπίσει τον θάνατο. Το κίνητρό του είναι άγνωστο σε αυτό το στάδιο, συμπλήρωσε η κυρία Κόρπους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ακόμη ένα —όγδοο— θύμα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι ή κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που δούλευαν στα αγροκτήματα.

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφεραν νωρίτερα οι υπηρεσίες της σερίφη Κόρπους μέσω Twitter.

Η πόλη Χαφ Μουν Μπέι, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα δύο αγροκτήματα, υπάγεται διοικητικά στην κομητεία Σαν Ματέο.

Η σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος κατά τη σερίφη Κόρπους και μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Τζάο Τσουνλί, έγινε μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες. Ο 67χρονος, με γκρι μπουφάν και καπέλο, εικονίζεται να ρίχνεται στο έδαφος από αστυνομικούς, που του περνούν χειροπέδες και του κάνουν σωματικό έλεγχο προτού τον απομακρύνουν. Σύμφωνα με το NBC News, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης αστυνομικού τμήματος στη Χαφ Μουν Μπέι.

Η νέα αυτή τυφλή επίθεση στην Καλιφόρνια καταγράφηκε προτού καν συμπληρωθούν 48 ώρες από ένα άλλο αιματοκύλισμα, όταν εβδομηντάρης ασιατικής καταγωγής δολοφόνησε 11 ανθρώπους σε αίθουσα χορού, όχι μακριά από το Λος Αντζελες, εν μέσω των εορτασμών για το νέο κινεζικό έτος.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας στηλίτευσε το νέο αιματοκύλισμα.

«(Είμαι) στο νοσοκομείο για να συναντήσω θύματα ενός mass shooting όταν με απομακρύνουν για να με ενημερώσουν για ακόμα ένα. Αυτή τη φορά στη Χαφ Μουν Μπέι. Η μια τραγωδία πίσω από την άλλη», ανέφερε ο Δημοκρατικός πολιτικός Γκάβιν Νιούσομ μέσω Twitter, χρησιμοποιώντας την ορολογία των αμερικανικών αρχών όταν αναφέρονται σε επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τα γεγονότα στην Καλιφόρνια, ενημέρωσε η εκπρόσωπός του, η Καρίν Ζαν-Πιερ, μέσω Twitter. Ζήτησε «από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να προσφέρουν όποια βοήθεια χρειάζονται οι τοπικές αρχές», συμπλήρωσε.

