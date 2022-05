Νεκρός από πυροβολισμό ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Εϊντριαν Πέιν

Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Εϊντριαν Πέιν, την οποία αποκάλυψε ο μπασκετμπολίστας Τζάρεντ Σάλιντζερ και επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος Κρις Σολάρι.

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH

— Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022