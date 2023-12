Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο κέντρο της Πράγας

Πανικός προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Πράγας, λόγω πυροβολισμών στο τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε…κλειδώστε τα γραφεία σας», ανέφερε το email.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023