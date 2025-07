Nεκροί από την επίθεση των Χούθι στο «Eternity C» της Cosmoship Management, του εφοπλιστή Νίκου Σάββα

Δύο μέλη του πληρώματος του bulk carrier «Eternity C» της Cosmoship Management, του εφοπλιστή Νίκου Σάββα, σκοτώθηκαν από την επίθεση των ανταρτών Χούθι με μη επεανδρωμένα σκάφη και ρουκέτες, τη Δευτέρα στη Ερυθρά Θάλασσα, ενώ το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο έπλεε σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Τον θάνατο των δύο ναυτικών επιβεβαίωσε η λιβεριανή αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διεθνή Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (IMO) του ΟΗΕ. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει και τρίτος νεκρός ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, υπάρχουν και δύο σοβαρά τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας έχει ακρωτηριαστεί.

Οι δύο αυτοί θάνατοι είναι οι πρώτοι από τον Ιούνιο 2024 επί συνόλου έξι από ένοπλες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο «Eternity C» φέρεται να επέβαινε και ένας Ελληνας, ο οποίος όμως δεν ήταν μέλος του πληρώματος, αλλά μέλος της ομάδας ασφάλειας του πλοίου.

Ο Χούθι επιτέθηκαν στο πλοίο αριχκά με μικρά ταχύπλοα και στη συνέχεια σημειώθηκαν εκρήξεις στο μηχανοστάσιο, όπου και φέρεται να εγκλωβίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους.

Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο (εξαιτίας της επίθεσης έχει χάσει κάθε ικανότητα πρόωσης) και έχει παρουσιάσει εισροή υδάτων. Εγινε προσπάθεια εγκατάλειψής του, χωρίς όμως επιτυχία καθώς έχουν καταστραφεί τα σωστικά μέσα, ενώ ακόμη και ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο που προσέγγισε στα 5 ναυτικά μίλια υποχρεώθηκε να αποχωρήσει καθώς οι αντάρτες παραμένουν στην περιοχή και άνοιξαν εκ νέου πυρ.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) είχε ανακοινώσει ότι το Eternity C «παραμένει περικυκλωμένο από μικρά (ταχύπλοα) σκάφη και συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις».

Στο φως της δημοσιότητας εν τω μεταξύ, ήρθε βίντεο από την επίθεση των Χούθι σε άλλο ελληνόκτητο πλοίο, το «Magic Seas», συμφερόντων της Stem Shipping του εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου, την περασμένη Κυριακή στα ανοικτά της Υεμένης.

Στο βίντεο (δείτε το κάτω) διακρίνεται ο καπνός που βγαίνει από το κατάστρωμα και κάποιες από τις ζημιές και ακολούθως καταγράφεται η στιγμή που αρχίζει το νερό της θάλασσας να πλημμυρίζει το πλοίο, με τα μέλη του πληρώματος να φορούν τα σωσίβιά τους, λίγο πριν αυτό βυθιστεί.

First video from inside the Magic Seas ship before it was sunk after being targeted by the Yemeni Armed Forces. pic.twitter.com/93iZS7kaY4

— Middle Eastern Affairs (@Middle_Eastern0) July 7, 2025