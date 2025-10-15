Νέες κυρώσεις του Λονδίνου στη Μόσχα – στο στόχαστρο Lukoil, Rosneft και ο «σκιώδης στόλος»

Η Βρετανία προχώρησε σε νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας αυτή τη φορά δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές της εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft, καθώς και 51 δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ενισχύσει την ενεργειακή απομόνωση της Μόσχας και να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί εντάσσονται πλέον στο καθεστώς κυρώσεων της Βρετανίας κατά της Ρωσίας, κατηγορώντας τους για «υποστήριξη της ρωσικής κυβέρνησης».

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση παροχής βρετανικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης (trust services), αποκλεισμό μεταφορών και απαγόρευση συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια. Το Λονδίνο χαρακτήρισε τις εταιρείες στρατηγικής σημασίας για το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι οι δραστηριότητές τους συνεισφέρουν ουσιαστικά στα κρατικά έσοδα της Ρωσίας, τα οποία στηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου.

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, δήλωσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Επιβάλλουμε στοχευμένες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft. Παράλληλα, εντείνουμε την πίεση σε εταιρείες τρίτων χωρών — όπως στην Ινδία και στην Κίνα — που συνεχίζουν να διευκολύνουν τη ροή ρωσικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές».

Η ίδια τόνισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για τη Ρωσία στις παγκόσμιες αγορές» και ότι η Βρετανία «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία».

Η Rosneft, που παράγει περίπου το 40% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, και η Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη και με τη μεγαλύτερη διεθνή παρουσία, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο, μετέδωσε το Reuters.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν 51 πλοία, εκ των οποίων 44 ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» και 7 είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Επίσης, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Μεταξύ των στοχοποιημένων βρίσκεται και ο κινεζικός τερματικός σταθμός Beihai LNG, ο οποίος εισάγει φορτία από το ρωσικό εργοστάσιο Arctic LNG2, καθώς και το διυλιστήριο Nayara στη Βομβάη, ιδιοκτησίας της Rosneft, που έχει ήδη τεθεί υπό κυρώσεις από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, τα νέα μέτρα αναμένεται να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα πλοίων και ασφαλιστικών υπηρεσιών για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς μέρος των φορτίων εξακολουθεί να ασφαλίζεται από βρετανικές εταιρείες στον δρόμο προς την Ασία.

Εμποροι που γνωρίζουν τη ρωσική αγορά ενέργειας αναφέρουν ότι αυτό πιθανότατα θα ωθήσει μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών προς τον «σκιώδη στόλο», ένα δίκτυο παλαιών δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν μη δυτική ασφάλιση και υποδομές για να παρακάμπτουν τις κυρώσεις.

Σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, ο αριθμός αυτών των πλοίων ξεπερνά ήδη τα 1.500, ωστόσο ορισμένα λιμάνια στην Κίνα και στην Ινδία έχουν αρνηθεί στο παρελθόν να τα εξυπηρετήσουν, δυσχεραίνοντας περαιτέρω το ρωσικό εμπόριο πετρελαίου.

Ο «σκιώδης στόλος» αποτελεί πλέον κύριο στόχο των κυρώσεων από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο δίκτυο δεξαμενόπλοιων, που σύμφωνα με αξιωματούχους χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των διεθνών περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας.

