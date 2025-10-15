Νέες απειλές Τραμπ στη Χαμάς: Οι μάχες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν στη Γάζα

Εύθραυστη παραμένει η εκεχειρία στη Γάζα λίγες μόνο ημέρες μετά τη σύναψη της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να πασχίζουν να διατηρήσουν τα συμφωνηθέντα χωρίς να τραβήξουν το σχοινί που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα ένταση.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσουν σορούς παρά το θρίλερ των περασμένων ημερών και τις καταγγελίες της ισραηλινής κυβέρνησης και συγγενών των θυμάτων ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, ενώ φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς επανέλαβε πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχουν ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για το σημείο συνάντησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραλάβει τα λείψανα ομήρων.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε πόσες σοροί θα παραδοθούν, ενώ η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε ότι θα παραδώσει δύο σορούς.

Πάντως, η κυβέρνηση του Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς.

Η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί» ενώ οι σοροί ορισμένων ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς «υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας», τόνισε, αναφερόμενη στις σορούς των 21 νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

