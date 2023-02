Νέα Ζηλανδία: Βρήκαν τόνους κοκαΐνης να επιπλέουν στον Ειρηνικό

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας έκαναν γνωστό την Τετάρτη ότι εντόπισαν 3,2 τόνους κοκαΐνης να επιπλέουν στη θάλασσα και τους κατάσχεσαν. Η αξία τους υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Μπιλ Πέρι, υπηρεσιακό επικεφαλής της νεοζηλανδικής υπηρεσίας τελωνείων.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι προορισμός του φορτίου ήταν η Αυστραλία. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Η νεοζηλανδική αστυνομία διευκρίνισε ότι τα ναρκωτικά βρέθηκαν να επιπλέουν στον Ειρηνικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης με την υπηρεσία τελωνείων και το πολεμικό ναυτικό.

Φωτογραφία που διένειμε η αστυνομία εικονίζει το φορτίο πριν από την ανάσυρσή του, μέσα σε δίχτυ που μοιάζουν να κρατούν στην επιφάνεια σημαδούρες.

Η ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε είναι «από τις μεγαλύτερες» που έχουν εντοπίσει ποτέ οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας, υπογράμμισε ο επικεφαλής της νεοζηλανδικής αστυνομίας Αντριου Κόστερ.

Major hit on organised crime, record bust seizes over three tonnes of cocaine floating in the Pacific Ocean https://t.co/pwH8ZOIErk pic.twitter.com/aJ9SevTLOo

— New Zealand Customs Service (@NZ_Customs) February 8, 2023