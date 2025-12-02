Νέα Ζηλανδία: Ανδρας μπήκε σε κοσμηματοπωλείο και κατάπιε ένα αυγό Φαμπερζέ

Σε ένα παράξενο, ίσως και πρωτοφανές περιστατικό κλήθηκαν να συνδράμουν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί στο Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Συγκεκριμένα, έσπευσαν σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης, αφόυ το προσωπικό ανέφερε ότι ένας άνδρας κατάπιε ένα αυγό Φαμπερζέ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γκρέι Αντερσον, διοικητής της αστυνομικής δύναμης του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας υποστήριξε ότι ο 32χρονος κατάπιε το χρυσό αυγό των 18 καρατίων και πως το αντικείμενο «δεν έχει ακόμη ανακτηθεί». Πρόκειται για ένα υπερπολύτιμο αυγό Φαμπερζέ εμπνευσμένο από εκείνο της ταινίας Τζέιμς μποντ «Octopussy», αξίας άνω των 19.200 δολαρίων.

Απόσπασμα από την ταινία του 1983 με το αυγό Φαμπερζέ:

«Η περιπολία του κέντρου απάντησε μέσα σε λίγα λεπτά και συνέλαβε τον άνδρα μέσα στο κατάστημα», δήλωσε ο ο Γκρέι Αντερσον, διοικητής της αστυνομικής δύναμης του κέντρου της πόλης.

Τα έγγραφα της κατηγορίας, τα οποία γνωστοποίησε ο Guardian, επιβεβαιώνουν ότι στις 29 Νοεμβρίου ένας 32χρονος κατηγορήθηκε για κλοπή του Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket, αξίας 33.585 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας.

We might not know who the next #JamesBond is just yet, but that doesn’t stop us admiring the debut @OfficialFaberge x 007 capsule collection, inspired by the iconic film “Octopussy” from 1983, which includes the special edition of an egg surprise locket – https://t.co/Kx11iydG2J pic.twitter.com/ZFVOmuit8N — The Luxury Channel (@LuxuryChannel) July 3, 2025

Ο Φαμπερζέ είναι ένας από τους πιο διάσημους οίκους κοσμημάτων παγκοσμίως, γνωστός για τα αυτοκρατορικά ρωσικά αυγά του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οίκου, το εν λόγω μενταγιόν είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατιών σε κίτρινη απόχρωση και διακοσμημένο με πράσινο σμάλτο guilloché. Φέρει 60 λευκά διαμάντια και 15 γαλάζια ζαφείρια.

Το αυγό-μενταγιόν «κρύβει μια έκπληξη» – στο εσωτερικό του υπάρχει ένα μικροσκοπικό χρυσό χταπόδι 18 καρατίων με δύο μάτια από μαύρα διαμάντια. Η αστυνομία δεν έχει παράσχει φωτογραφίες του αντικειμένου, καθώς δεν έχει ακόμη ανακτηθεί.

Ο 32χρονος άνδρας έχει κατηγορηθεί επίσης για κλοπή ενός iPad από το ίδιο κατάστημα 12 Νοεμβρίου, καθώς επίσης μιας τουαλέτας για γάτες και αντιπαρασιτικών σκευασμάτων αξίας 100 δολαρίων.

Εχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση και αναμένεται να εμφανιστεί στο περιφερειακό δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News