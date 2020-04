Νέα Υόρκη: Τους γάμους μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω κορονοϊού επέτρεψε ο Αντριου Κουόμο

Πολιτικοί γάμοι μέσω… Zoom επιτρέπονται πλέον στην πολιτεία της Νέας Υόρκης μετά την απόφαση του κυβερνήτη Αντριου Κουόμο.

Οι online γάμοι επιτρέπονται για λόγους ασφαλείας στις ημέρες του κορονοϊού, καθώς πολλές τελετές, που είχαν προγραμματιστεί μήνες πριν, αναγκαστικά ακυρώθηκαν.

Ετσι, από δω και πέρα, οι κάτοικοι της πολιτείας της Νέας Υόρκης, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για άδειες γάμου από απόσταση και οι κληρικοί θα επιτρέπεται πλέον να διεξάγουν τελετές διαδικτυακά.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020