Νέα Στύρα: Ομαδικές αγωγές και μηνύσεις για το φερι μποτ από τους επιβάτες

Με μηνήσεις και αγωγές προχωρούν οι επιβάτες του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε έξω από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η τηλεόραση της ΕΡΤ.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNEWS: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Την ίδια ώρα το σχέδιο αποκόλλησης του φέρι μποτ, κατέθεσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία στο Λιμενικό. Ναυπηγοί και εμπειρογνώμονες βρίσκονται συνεχώς στο σημείο καταγράφοντας όλα τα δεδομένα για την εκτίμηση της ζημιάς. Το μεσημέρι της Πέμπτης η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ οι επιβάτες αγωνιούν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους.

O Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος της κοινότητας Νέων Στύρων, δήλωσε: «Είναι δύο ρυμουλκά, είναι μέσα οι δύτες και συνεργείο. Κάποιοι επικοινωνούν και μαζί μου, τους ενημερώνω ότι ακόμα αναμένουμε τι θα γίνει με τα αυτοκίνητά τους». Όπως ανέφερε επιβάτης του πλοίου: «Από την Τρίτη το βράδυ όταν βγήκαμε στο λιμάνι υπήρχε ένας λιμενικός με στολή και πήρε όλα τα ονόματα των επιβατών κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Το αυτοκίνητό μου είναι στο καράβι από την Τρίτη το βράδυ είναι φορτωμένο με βαλίτσες».



Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να γίνει η πρώτη προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερος το απόγευμα της Πέμπτης, παρόλο που όλη τη διάρκεια της ημέρας είχαμε ανέμους 7 μποφόρ, έχουν πέσει οι άνεμοι, είναι περίπου στα 5 μποφόρ, είναι πολύ καλύτερες συνθήκες και βοηθούν και αυτό προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι λιμενικές αρχές και παράλληλα υπάρχει και σκάφος του Λιμενικού που συντονίζει τις προσπάθειες.

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκόλλησης, το πλοίο θα ρυμουλκηθεί στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων, είναι ένα σημείο δίπλα στο λιμάνι των Νέων Στύρων, ούτως ώστε να παραμείνει εκεί, να ξεφορτώσει τα οχήματα των επιβατών και στη συνέχεια να πάει για την επισκευή του.

Επισήμως δόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας, το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών της αποκόλλησης και της ναυαγέρεσης του συγκεκριμένου πλοίου και μετά από αρκετές υπηρεσίες που χρειάστηκε να επεξεργαστούν το σχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, δόθηκε το πράσινο φως.

Ο στόχος είναι να οδηγηθεί το πλοίο με ασφάλεια στο πλησιέστερο λιμάνι, το οποίο είναι τα Νέα Στύρα, 1,5 μίλια από την ακτή. Να επιστρέψει δηλαδή στο σημείο από όπου ξεκίνησε, πριν χτυπήσει στην ξέρα ο καπετάνιος και να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα με ασφάλεια, σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο, το πλοίο θα μετακινηθεί και θα οδηγηθεί για επισκευή σε κάποια ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Σε όσα πράγματα κατέθεσε ή φέρεται να κατέθεσε καλύτερα ο καπετάνιος, οι νηογνώμονες που έκαναν την αυτοψία, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου από αυτά που ανέφερε ο νηογνώμονας, ότι δηλαδή δεν υπήρξε, δεν διαπίστωσε κάποια βλάβη στα πηδάλια.

