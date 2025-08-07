Νέα Στύρα: Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

Κανένα πρόβλημα στα πηδάλια του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα δεν διαπίστωσε ο νηογνώμονας, καταρρίπτοντας έτσι πλήρως τους ισχυρισμούς του καπετάνιου που παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ εφόσον δεν προκύψει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας, θα ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα η διαδικασία της αποκόλλησης του πλοίου και της ρυμούλκησης του. Σημειώνεται πως ήδη πάνω στο φέρι μποτ έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου αλλά και με δύτες.

Στο σημείο βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα δύο ρυμουλκά, ενώ στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός ο οποίος έχει επιθεωρήσει τη ζημιά για να ετοιμάσει το σχέδιο για τις εργασίες.

Οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15 μέτρων. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα πρέπει να αποφορτιστεί το πλοίο από το βάρος ή αν θα πρέπει απλώς να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται μέσα.

Βασική προτεραιότητα των αρχών είναι να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη για το εξωτερικό και δεν τα έχουν καταφέρει.

Σημειώνεται ότι το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει πάρει κάθετη θέση προς το πλοίο, έχει κολλήσει την πλώρη πάνω στο πλοίο, ώστε να το στηρίξει και να μην πάρει μεγαλύτερη κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν φαίνεται να απασχολούν τόσο τις αρχές που θα βρίσκονται εκεί και θα επιβλέπουν τη διαδικασία, καθώς υπάρχουν στεριές γύρω από το σημείο που έχει προσαράξει το πλοίο και έτσι δεν θα δημιουργηθεί κυματισμός, που θα δυσκολέψει την ανέλκυση.

Ο 60χρονος πλοίαρχος ισχυρίστηκε ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

– Ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

– Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

– Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

