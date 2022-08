Νέα στρατιωτική βοήθεια στέλνουν στην Ουκρανία οι Αμερικανοί

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι θα παράσχει στην Ουκρανία ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πυρομαχικά για τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS.

Τα HIMARS έχουν μεγαλύτερο βεληνεκές και είναι πιο ακριβή από το σοβιετικής εποχής πυροβολικό της Ουκρανίας, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να χτυπήσουν ρωσικούς στόχους (περισσότερα εδώ).

«Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις στο πεδίο των μαχών», οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με τους συμμάχους και τους εταίρους τους για να παράσχουν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις αμυντικές τους ανάγκες, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση από το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου για θέματα Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κέρμπι, με το νέο πακέτο η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα ξεπεράσει συνολικά τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε την προεδρία.

Νωρίτερα το Κίεβο είχε γνωστοποιήσει ότι έλαβε περισσότερα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων γερμανικής και αμερικανικής κατασκευής, μέρος μιας σειράς παραδόσεων βαρέων όπλων υψηλής ακρίβειας που υποσχέθηκαν οι σύμμαχοί του.

Η Ουκρανία έλαβε μια ακόμη παρτίδα από τέσσερα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών HIMARS –τα συστήματα για τα οποία οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν πως θα στείλουν πυρομαχικά–, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της χώρας Ολεκσέι Ρεζνίκοφ. «Είμαι ευγνώμων στον αμερικανό πρόεδρο και στον υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν και στον λαό (των ΗΠΑ) για την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού», έγραψε στο Twitter ο Ρεζνίκοφ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει ήδη έως και δώδεκα συστήματα HIMARS, μετέδωσε το Reuters.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022