Νέα στάση εργασίας στο Μετρό, τον ΗΣΑΠ και το Τραμ το Σάββατο!

Δύο ημέρες μετά την αιφνιδιαστική στάση εργασίας που κήρυξαν, την Τετάρτη, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ για τον θανάσιμο τραυματισμό συναδέλφου τους, μια ενέργεια που προκάλεσε απίστευτα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα και καταταλαιπώρησε τους πολίτες που δεν ήξεραν πώς να επιστρέψουν από τις δουλειές του, η παύση λειτουργίας του Μετρό, του Ηλεκτρικού και του Τραμ επανέρχεται ως συνθήκη, αυτή τη φορά το πρωί του Σαββάτου.

Το σωματείο των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. του Σαββάτου (29.11) θα μπει φρένο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς Γραμμή 1, 2 και 3 του Μετρό και Τραμ, λόγω της προγραμματισμένης κηδείας άτυχου 50χρονου που σκοτώθηκε στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.

Η ανακοίνωση ανέφερε:

Σας ενημερώνουμε, πως το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

