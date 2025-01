Νέα Ορλεάνη: Ως τρομοκρατική ενέργεια ερευνάται η πολύνεκρη πρωτοχρονιάτικη επίθεση

Το FBI ανέλαβε τις έρευνες για το πολύνεκρο πρωτοχρονιάτικο χτύπημα στην καρδιά της Νέας Ορλεάνης.

Λίγο μετά την έλευση του νέους έτους, όχημα τύπου SUV έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος πεζών που γιόρταζε στην πολυσύχναστη οδό Μπέρμπον, της γαλλικής συνοικίας. Το περιστατικό συνέβη στις 03:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (11:45 Ελλάδος). Η Μπέρμπον είναι πασίγνωστο σποτ νυχτερινής διασκέδασης, με πολλά εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ και θεωρείται βέβαιο ότι ήταν γεμάτη με κόσμο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

O δράστης στη συνέχεια φέρεται να βγήκε από το όχημα και να άρχισε να πυροβολεί, ενώ η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντάς τον. Μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχε γίνει γνωστή η ταυτότητα και το προφίλ του δράστη.

Σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, όπως τις μεταφέρουν διεθνή Μέσα: Ο 22χρονος Κέβιν Γκαρσία είπε στο CNN ότι ξαφνικά ένα νεκρό σώμα εκτοξεύτηκε πάνω του…

Ο νεαρός Γουίτ Ντέιβις από το Σρέιβπορτ της Λουιζιάνα, είπε επίσης στο CNN ότι το περιστατικό συνέβη ενώ έφευγε από ένα νυχτερινό κέντρο: «Ολοι άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω, και μετά μας δόθηκε εντολή να μείνουμε μέσα για λίγο. Οταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, η αστυνομία μας καθοδηγούε προς τα πού να πάμε και μας έλεγε να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα μερικά πτώματα στο έδαφος και αρκετούς ανθρώπους που δέχονταν τις πρώτες βοήθειες», είπε ο Ντέιβις.

Το περιστατικό συνέβη στις 03:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (11:45 Ελλάδος). Η Μπέρμπον είναι πασίγνωστο σποτ νυχτερινής διασκέδασης, με πολλά εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ και θεωρείται βέβαιο ότι ήταν γεμάτη με κόσμο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία φαίνεται να έχουν καταγραφεί στον τόπο του συμβάντος, δείχνουν πολλούς τραυματίες στο έδαφος.

Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και διακρίνονται άνθρωποι να φεύγουν τρέχοντας από την περιοχή.

🚨🇺🇸 MULTIPLE FATALITIES IN NEW ORLEANS CROWD ATTACK

A driver plowed their SUV into New Year’s crowds in the French Quarter before opening fire.

NOPD has yet to confirm the number of casualties or the attacker’s motives. #NewOrleans #Breaking #FrenchQuarter pic.twitter.com/nWw762E1xC

— Breaking News (@PlanetReportHQ) January 1, 2025