Νέα Ορλεάνη: Μία νεκρή και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Xavier της Λουιζιάνας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης των ΗΠΑ, η οποία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές υπόπτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του πανεπιστημίου, λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε μία τελετή αποφοίτησης στους χώρους του ιδρύματος.

1 person was killed and 2 others were hurt following a shooting outside of a high school graduation. New Orleans Police are asking for any tips. pic.twitter.com/WEGth5kySI

— Farrah Yvette (@farrah_yvette) May 31, 2022