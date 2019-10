Νέα Ορλεάνη: Ξενοδοχείο κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο στο κέντρο της πόλης [βίντεο]

Ενα ξενοδοχείο υπό κατασκευή στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, το Σάββατο, υπήρχαν 112 άτομα στο υπό κατασκευή κτίριο.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Casual, στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης. Οι τελευταίοι όροφοι κατέρρευσαν στους από κάτω ορόφους.

WATCH: Incredible video captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel in downtown New Orleans collapsed. (Video: Michael Dalle) pic.twitter.com/lmt4RGThNw

