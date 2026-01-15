Νέα μέτρα Τραμπ κατά μετανάστευσης: Φρένο στη βίζα για 75 χώρες

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναστέλλει την επεξεργασία αιτήσεων για μεταναστευτικές βίζες από 75 χώρες, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του State Department, στο πλαίσιο της εντεινόμενης καταστολής της μετανάστευσης.

Η αναστολή, η οποία θα επηρεάσει αιτούντες από χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και η Ουρουγουάη, από βαλκανικές χώρες όπως η Βοσνία και η Αλβανία, από χώρες της Νότιας Ασίας όπως το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές, καθώς και από πολλές χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Καραϊβικής, θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Υπηρεσιακό τηλεγράφημα που επικαλείται το Reuters αναφέρει ότι το υπουργείο προχωρά σε «πλήρη επανεξέταση» όλων των πολιτικών, κανονισμών και οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί «το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων» για όλους τους αιτούντες αμερικανική βίζα.

Το τηλεγράφημα, που εστάλη στις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές, ανέφερε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως υπήκοοι από αυτές τις χώρες είχαν ζητήσει δημόσιες παροχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι αιτούντες από αυτές τις χώρες μπορεί να καταστούν δημόσιο βάρος και να προκαλέσουν σπατάλη πόρων σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο», αναφέρει το ίδιο ντοκουμέντο.

Το μέτρο δεν επηρεάζει τις τουριστικές βίζες, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η απόφαση, σύμφωνα με το Reuters, ακολουθεί οδηγία του Νοεμβρίου προς Αμερικανούς διπλωμάτες, με την οποία τους ζητήθηκε να διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες βίζα είναι οικονομικά αυτάρκεις και δεν επιδιώκουν να εξαρτηθούν από κρατικές επιδοτήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις ΗΠΑ.

«Θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας για να κρίνουμε ως μη επιλέξιμους δυνητικούς μετανάστες που θα κατέληγαν να αποτελούν δημόσιο βάρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκμεταλλευόμενοι τη γενναιοδωρία του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η επεξεργασία μεταναστευτικής βίζας από αυτές τις 75 χώρες θα ανασταλεί όσο το State Department επαναξιολογεί τις διαδικασίες μετανάστευσης, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος αλλοδαπών που θα λάμβαναν επιδόματα πρόνοιας και δημόσιες παροχές», πρόσθεσε.

H κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει επιθετική προτεραιότητα στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, στέλνοντας ομοσπονδιακούς πράκτορες σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις και προκαλώντας βίαιες συγκρούσεις τόσο με μετανάστες όσο και με αμερικανούς πολίτες.

Παρότι προεκλογικά δεσμεύτηκε να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ έχει καταστήσει δυσκολότερη και τη νόμιμη μετανάστευση — για παράδειγμα, επιβάλλοντας νέες και δαπανηρές χρεώσεις στους αιτούντες βίζες H-1B που αφορούν εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει την πιο εχθρική ατζέντα απέναντι στη νόμιμη μετανάστευση στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντέιβιντ Μπιρ, διευθυντής Μελετών Μετανάστευσης στο Cato και κάτοχος της έδρας Selz Foundation για τη μεταναστευτική πολιτική.

