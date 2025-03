Νέα κρίση: Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής

Μετά τον Καναδά, το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στους οποίους η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο με δασμούς στα προϊόντα τους, η Ουάσινγκτον ενεπλάκη και σε έναν -διπλωματικό αυτή τη φορά- πόλεμο με τη Νότια Αφρική.

Σε μια εντελώς ασυνήθιστη στα διπλωματικά χρονικά των ΗΠΑ, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε χθες, Παρασκευή, τον πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής στην Ουάσινγκτον «ανεπιθύμητο πρόσωπο», κατηγορώντας τον κυρίως ότι «μισεί» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Εμπραχίμ Ρασούλ «τροφοδοτεί τις φυλετικές εντάσεις, μισεί τις ΗΠΑ και μισεί τον πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι ο Νοτιοαφρικανός διπλωμάτης δεν είναι «πλέον καλοδεχούμενος» στην Ουάσινγκτον και θα πρέπει εφεξής να θεωρείται «ανεπιθύμητο πρόσωπο».

South Africa’s Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.

Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.

We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025