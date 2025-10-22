424
Κλοπή νομισμάτων από το μουσείο Maison des Lumières | Φωτο από το X
Κόσμος

Νέα κλοπή σε μουσείο στη Γαλλία – θησαυρός νομισμάτων «έκανε φτερά»

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για 41 κιλά ασήμι και 1,4 κιλά χρυσό, με εμπορική αξία άνω των 90.000 ευρώ στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, χωρίς φυσικά να υπολογίζεται η ιστορική και συλλεκτική αξία των νομισμάτων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για στοχευμένη κλοπή, καθώς κανένα άλλο έκθεμα δεν υπέστη ζημιές

Protagon Team Protagon Team 22 Οκτωβρίου 2025, 18:06
Κλοπή νομισμάτων από το μουσείο Maison des Lumières
|Φωτο από το X
Κόσμος

Νέα κλοπή σε μουσείο στη Γαλλία – θησαυρός νομισμάτων «έκανε φτερά»

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για 41 κιλά ασήμι και 1,4 κιλά χρυσό, με εμπορική αξία άνω των 90.000 ευρώ στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, χωρίς φυσικά να υπολογίζεται η ιστορική και συλλεκτική αξία των νομισμάτων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για στοχευμένη κλοπή, καθώς κανένα άλλο έκθεμα δεν υπέστη ζημιές

Protagon Team Protagon Team 22 Οκτωβρίου 2025, 18:06

Λίγες ώρες μετά τη θεαματική ληστεία στο Λούβρο, ένα ακόμη μουσείο της Γαλλίας έγινε στόχος διαρρηκτών.

Αυτή τη φορά, η λεία δεν ήταν αυτοκρατορικά κοσμήματα, αλλά ένας  πολιτιστικός θησαυρός από χρυσά και ασημένια νομίσματα, που φυλάσσονταν στο Maison des Lumières, στην πόλη Λανγκρ της περιφέρειας Οτ-Μαρν, γενέτειρα του φιλόσοφου Ντιντερό.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, σε ένα μουσείο που, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, παραμένει κλειστό τις Δευτέρες, γεγονός που εξηγεί γιατί το περιστατικό αποκαλύφθηκε  το πρωί της Τρίτης.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που ανέλαβαν να ανοίξουν το μουσείο βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη εικόνα: η κεντρική πόρτα ήταν παραβιασμένη και μία από τις γυάλινες προθήκες είχε σπάσει.

Σύμφωνα με τη Figaro, από το εσωτερικό του μουσείου είχαν κάνει «φτερά» 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα, ορισμένα αυστριακά και ιταλικά, τα περισσότερα όμως γαλλικά, όλα εκδομένα ανάμεσα στο 1790 και το 1840.

Ο θησαυρός αυτός είχε βρεθεί τυχαία το 2011, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου Breuil de Saint-Germain, το οποίο μετατράπηκε στη συνέχεια σε μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο Διαφωτιστή Ντιντερό.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για 41 κιλά ασήμι και 1,4 κιλά χρυσό, με εμπορική αξία άνω των 90.000 ευρώ στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, χωρίς φυσικά να υπολογίζεται η ιστορική και συλλεκτική αξία των νομισμάτων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για στοχευμένη κλοπή, καθώς κανένα άλλο έκθεμα δεν υπέστη ζημιές.

Το μουσείο, που βρίσκεται στην πλατεία Μπιρέλ της πόλης, παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, ενώ οι τοπικές Αρχές και η γαλλική αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τους δράστες.

Η νέα αυτή διάρρηξη έρχεται να προστεθεί στο κύμα  κλοπών πολιτιστικών αντικειμένων που φαίνεται να πλήττει τη Γαλλία, λίγες μόνο μέρες μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη σύνδεσης ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, η χρονική τους εγγύτητα και ο βαθμός επαγγελματισμού των διαρρηκτών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...