Νέα κλοπή σε μουσείο στη Γαλλία – θησαυρός νομισμάτων «έκανε φτερά»

Λίγες ώρες μετά τη θεαματική ληστεία στο Λούβρο, ένα ακόμη μουσείο της Γαλλίας έγινε στόχος διαρρηκτών.

Αυτή τη φορά, η λεία δεν ήταν αυτοκρατορικά κοσμήματα, αλλά ένας πολιτιστικός θησαυρός από χρυσά και ασημένια νομίσματα, που φυλάσσονταν στο Maison des Lumières, στην πόλη Λανγκρ της περιφέρειας Οτ-Μαρν, γενέτειρα του φιλόσοφου Ντιντερό.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, σε ένα μουσείο που, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, παραμένει κλειστό τις Δευτέρες, γεγονός που εξηγεί γιατί το περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης.

🔴 INFO – #FaitsDivers : Nouveau vol dans un musée français, quelques heures seulement après le cambriolage du Louvre.

Cette fois, les voleurs ont visé la Maison des Lumières Denis #Diderot à #Langres, s’emparant d’un « trésor » de près de 2 000 pièces : 🔹1 633 en argent et… pic.twitter.com/kH2Mgatig1 — FranceNews24 (@FranceNews24) October 22, 2025

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που ανέλαβαν να ανοίξουν το μουσείο βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη εικόνα: η κεντρική πόρτα ήταν παραβιασμένη και μία από τις γυάλινες προθήκες είχε σπάσει.

Σύμφωνα με τη Figaro, από το εσωτερικό του μουσείου είχαν κάνει «φτερά» 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα, ορισμένα αυστριακά και ιταλικά, τα περισσότερα όμως γαλλικά, όλα εκδομένα ανάμεσα στο 1790 και το 1840.

Ο θησαυρός αυτός είχε βρεθεί τυχαία το 2011, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου Breuil de Saint-Germain, το οποίο μετατράπηκε στη συνέχεια σε μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο Διαφωτιστή Ντιντερό.

🇫🇷 Another French museum robbed: the Denis Diderot House in Langres On the morning of October 20, staff arriving at the Denis Diderot House museum in Langres, northwestern France, discovered a broken entrance door and a shattered glass display case containing gold and silver… pic.twitter.com/CBjAcidDjv — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για 41 κιλά ασήμι και 1,4 κιλά χρυσό, με εμπορική αξία άνω των 90.000 ευρώ στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, χωρίς φυσικά να υπολογίζεται η ιστορική και συλλεκτική αξία των νομισμάτων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για στοχευμένη κλοπή, καθώς κανένα άλλο έκθεμα δεν υπέστη ζημιές.

Το μουσείο, που βρίσκεται στην πλατεία Μπιρέλ της πόλης, παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, ενώ οι τοπικές Αρχές και η γαλλική αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τους δράστες.

Η νέα αυτή διάρρηξη έρχεται να προστεθεί στο κύμα κλοπών πολιτιστικών αντικειμένων που φαίνεται να πλήττει τη Γαλλία, λίγες μόνο μέρες μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη σύνδεσης ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, η χρονική τους εγγύτητα και ο βαθμός επαγγελματισμού των διαρρηκτών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

