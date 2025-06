Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Ανελέητοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας

Κάθε μέρα που περνά, η Ρωσία εντείνει τους βομβαρδισμούς της στην Ουκρανία, καταρρίπτοντας το ένα θλιβερό ρεκόρ μετά το άλλο. Μάλιστα, σε μία σαφή ένδειξη των προθέσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν, η κλιμάκωση των επιθέσεων ξεκίνησε μετά τις «ειρηνευτικές» διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη.

Το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τον απίστευτο αριθμό των 477 drones και 60 πυραύλων διαφόρων τύπων. Η ουκρανική αεροπορική άμυνα αναχαίτισε 211 drones και 38 πυραύλους. Ηταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οπως σημείωσαν οι Financial Times, η κλίμακα της επίθεσης σηματοδοτεί μια δραματική εντατικοποίηση της στρατηγικής της Ρωσίας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Μόσχα στοχεύει στη συστηματική υποβάθμιση του περιορισμένου δικτύου αεροπορικής άμυνας της χώρας και στην εξάντληση του οπλοστασίου που της παρέχει η Δύση.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ένας από τους πιλότους των F-16, ο υποσμηναγός Μαξίμ Ουστιμένκο, σκοτώθηκε όταν το αεροσκάφος του υπέστη ζημιές κατά την κατάρριψη επτά αεροπορικών στόχων. Ο πιλότος απομάκρυνε το αεροσκάφος από κατοικημένες περιοχές, πρόσθεσε η πολεμική αεροπορία, αλλά δεν κατάφερε να εκτιναχθεί εγκαίρως.

Στη νότια Χερσώνα, οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση με drone. Στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, δύο άνδρες σκοτώθηκαν όταν ένα drone χτύπησε το αυτοκίνητό τους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Κατοικίες υπέστησαν ζημιές σε αρκετές άλλες πόλεις.

Στο Κίεβο, οι κάτοικοι κατέφυγαν σε καταφύγια και σταθμούς του Μετρό βαθιά κάτω από το έδαφος, ενώ τα αεροπορικά αμυντικά συστήματα αναχαίτιζαν τα ρωσικά drones στους αιθέρες πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Αρκετοί πύραυλοι και drones χτύπησαν κρίσιμες υποδομές στη δυτική πόλη του Λβιβ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη για την αεροπορική άμυνα, εν μέρει λόγω της μείωσης των αποθεμάτων της σε συστήματα αεράμυνας εδάφους-αέρος και πυραύλους αναχαίτισης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να πουλήσει στο Κίεβο περισσότερα από τα πολύτιμα συστήματα αεράμυνας Patriot, μερικά από τα οποία είχε προμηθεύσει στους Ουκρανούς ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους δυτικούς εταίρους να εντείνουν την υποστήριξή τους προς τη χώρα του και επανέλαβε την προθυμία του Κιέβου να αγοράσει περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας από την Ουάσινγκτον.

«Η Ουκρανία πρέπει να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα —το μέσο που προστατεύει καλύτερα τις ζωές», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Πρόκειται για αμερικανικά συστήματα, τα οποία είμαστε έτοιμοι να αγοράσουμε. Η Μόσχα δεν θα σταματήσει όσο έχει την ικανότητα να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις», έγραψε,

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «απαιτείται πίεση στον επιτιθέμενο» ενόψει των αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας και της καλοκαιρινής επίγειας επίθεσης της.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με περισσότερους από 114 πυραύλους, 1.270 drones και σχεδόν 1.100 βόμβες ολίσθησης την περασμένη εβδομάδα, είπε. Τα περισσότερα από τα drones που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ιρανικά Shahed, τα οποία τώρα παράγονται στη Ρωσία.

Ο υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι η Ρωσία είχε αυξήσει τις συνδυασμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones τους τελευταίους μήνες. Ο στόχος της Μόσχας είναι «να εξαντλήσει την αεροπορική άμυνά μας και να ασκήσει ψυχολογική πίεση», είπε.

Η Ουκρανία «εργαζόταν συστηματικά για χρόνια» για να βρει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των Shahed, είπε ο Ουμέροφ.

