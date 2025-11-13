Νέα ήττα για τον Τραμπ: Δικαστήριο στο Σικάγο διέταξε την αποφυλάκιση 615 κρατουμένων της ICE

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε, την Τετάρτη, την αποφυλάκιση εκατοντάδων ανθρώπων που συνέλαβε η αστυνομία μετανάστευσης (ICE) από τον Σεπτέμβριο, στην πολιτεία Ιλινόι, ιδίως στο Σικάγο και τα περίχωρά του.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επιχείρηση της διαβόητης ICE, που βάφτισε «Midway Blitz», με στόχο, κατ’ αυτήν, «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν τους Αμερικανούς» στο Σικάγο, όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, όπως και σε ολόκληρη την πολιτεία.

Οι επιδρομές της ICE προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στο Σικάγο και σε όλο το Ιλινόι, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή και να αντιστέκονται σε πολλές περιπτώσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και βίαιη καταστολή των αντιδράσεων, προκαλώντας κατακραυγή εντός και εκτός της πολιτείας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, ισχυρίστηκε την Τετάρτη πως χάρη στην επιχείρηση, εξασφαλίστηκε «ιστορική μείωση της εγκληματικότητας στο Σικάγο του Τζέι Μπι Πρίτσκερ και του Μπράντον Τζόνσον», αναφερόμενο αντίστοιχα στον κυβερνήτη της πολιτείας και στον δήμαρχο της πόλης, οι οποίοι διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα.

Στην ανακοίνωση, το υπουργείο αράδιασε ποσοστά υποτιθέμενων μειώσεων σε κατηγορίες κακουργημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, οι ληστείες και ούτω καθεξής.

Ωστόσο χθες ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων 615 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους.

Εξήγησε στην ετυμηγορία του πως οι συλλήψεις έγιναν χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία ούτε ένταλμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Chicago Tribune.

Κατά συνέπεια, ανακοίνωσε πως διατάσσει την αποφυλάκιση των ανθρώπων αυτών, μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων από τον καθένα και με μέτρα ελέγχου, όπως τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» επιτήρησης, σε υποθέσεις που κρίνεται πως ο συλληφθείς εγείρει κίνδυνο ασφαλείας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξεμάνη εναντίον της απόφασης μέσω X: «τώρα ακτιβιστής δικαστής θέτει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών διατάσσοντας 615 παράνομοι αλλοδαποί να αφεθούν ελεύθεροι».

Πρόκειται για νέα ήττα στις δικαστικές αίθουσες για την κυβέρνηση Τραμπ στο Ιλινόι, όπου δικαστήριο και κατόπιν ομοσπονδιακό εφετείο ακύρωσαν τον Οκτώβριο την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Από τον Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά στο Λος Αντζελες, στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, αψηφώντας κάθε φορά την αντίθετη άποψη των τοπικών δημοκρατικών αρχών. Ηθελε να την στείλει και στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά οι μεγιστάνες της Σίλικον Βάλεϊ, τον μετέπεισαν.

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό», ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του και φροντίζει να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι συλλήψεις κι οι απελάσεις μεταναστών.

