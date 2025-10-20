Νέα εποχή για το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης – δωρεά €2,5 εκατ. από την ΤΕΡΝΑ

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο διαθέτει όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου |

Λειτουργεί και πάλι το Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης. Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του Κλειστού Γυμναστηρίου από την πυρκαγιά του 2024, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή του, παραδίδοντας σε χρόνο ρεκόρ μια σύγχρονη, ασφαλή και πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση, η οποία φιλοξενεί και πάλι τη νεολαία της περιοχής

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νέο, υπερσύγχρονο και πλήρως λειτουργικό Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης, μια εγκατάσταση που ανακατασκεύασε εξ ολοκλήρου η ΤΕΡΝΑ μέσω δωρεάς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την τοπική κοινωνία, η οποία το καλοκαίρι του 2024 είδε τις φλόγες να καταστρέφουν ολοσχερώς τον προηγούμενο χώρο άθλησης, αφήνοντας εκατοντάδες παιδιά χωρίς αθλητική στέγη.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες της περιοχής και σε συνεργασία με τη δημοτική Αρχή, η ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανέλαβε πλήρως το κόστος και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, παρέδωσε μια νέα αθλητική υποδομή που ήδη λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη νεολαία της Πεντέλης.

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο διαθέτει όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου. Διαθέτει παρκέ τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πλήρες σύστημα φωτισμού LED, ενεργειακά αποδοτικό κλιματισμό και ηχητική εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών.

Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική, προσφέροντας ένα ιδανικό περιβάλλον άθλησης και ψυχαγωγίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση αποκατάσταση της εγκατάστασης, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα για το κοινό καλό.

«Με αίσθημα ευθύνης και έμπρακτης προσφοράς προς την κοινωνία, και ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη να συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2024, αναλάβαμε να καλύψουμε εξ ολοκλήρου το κόστος και να υλοποιήσουμε τις εργασίες ανακατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Πεντέλης. Μέσα σε έξι μήνες, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία μιας νέας, υπερσύγχρονης και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία έχουν ήδη επιστρέψει τα παιδιά της περιοχής. Νιώθουμε περήφανοι που σταθήκαμε ξανά δίπλα στην κοινωνία, κάνοντας το καθήκον μας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων αύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης.

Η ανακατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Πεντέλης δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό έργο υποδομής, αλλά και ένα σύμβολο αναγέννησης και συλλογικής προσπάθειας. Ενα έργο που αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει βούληση και συνεργασία, οι πληγές μιας φυσικής καταστροφής μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον.

