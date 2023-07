Νέα επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας – δύο Ρώσοι νεκροί

Συναγερμός ήχησε ξανά τα ξημερώματα στη γέφυρα της Κριμαίας που ενώνει την ενδοχώρα της Ουκρανίας με τη χερσόνησο. Δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, σκοτώθηκαν και η κόρη τους τραυματίστηκε από επίθεση από θαλάσσια τηλεκατευθυνόμενα σκάφη, σύμφωνα με τους Ρώσους.

Το συμβάν ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ.

«Το κορίτσι έχει τραυματιστεί» αρκετά σοβαρά, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Γκλάντκοφ, όμως «το σκληρότερο είναι πως οι γονείς του σκοτώθηκαν, κι ο μπαμπάς κι η μαμά».

Εξήγησε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ. Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ στη ρωσική πόλη Τεμριούκ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο αντιπροσώπους της δομής υγείας.

🚨BREAKING: Strike on the Crimean bridge at 8.30 am on 17.07.23

Tonight Ukraine delivered another blow to the Crimean bridge. They attacked from under the water (directed explosions upwards). Moreover, the blows were of such great force that two spans of the bridge fell, on two… pic.twitter.com/jJvvBPgeeU

— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 17, 2023