Νέα επίθεση Μασκ κατά του φορολογικού νομοσχεδίου

Ο Ελον Μασκ επανήλθε δυναμικά στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιτιθέμενος στο νομοσχέδιο για μείωση φόρων και αύξηση δαπανών, το οποίο πέρασε από τη Γερουσία, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Το νέο κείμενο του νομοσχεδίου, 940 σελίδων, δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και προβλέπει σημαντικές περικοπές στη Medicaid (πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης), στη διατροφική βοήθεια, ενώ αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις στον τομέα της μετανάστευσης και αστυνόμευσης των συνόρων. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα που προστέθηκαν για να κατευνάσουν τους πιο επιφυλακτικούς Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, όπως η δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη αγροτικών νοσοκομείων που εξαρτώνται από το Medicaid.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!

Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025