Νέα διοικητική δομή στη Metlen – Εκτελεστικός πρόεδρος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Την έναρξη του τρίτου στρατηγικού μετασχηματισμού της παρουσίασε η Metlen, περνώντας στην επόμενη φάση της εξέλιξής της, «Η Τρίτη Εποχή – Πρόοδος σε Κίνηση» (The Third Era – Progress in motion), σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Οπως αναφέρεται σε αυτήν η μεταμόρφωση σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στο ταξίδι της εταιρείας, ευθυγραμμισμένο με μια στρατηγική που θα στηρίξει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για διπλασιασμό της κλίμακάς της, όπως παρουσιάστηκε στην Ημέρα Κεφαλαιαγορών στο Λονδίνο τον περασμένο Απρίλιο.

Η νέα φάση βασίζεται στην επιτυχημένη υλοποίηση των προηγούμενων μετασχηματισμών (το 2017 και το 2022), στα ισχυρά οικονομικά θεμέλια της Εταιρείας και στο στρατηγικό της όραμα.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής μεταμόρφωσης, οι βασικές αλλαγές και οι κύριοι διορισμοί στην ομάδα ηγεσίας και στη δομή της METLEN παρουσιάζονται παρακάτω:

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου

Χρήστος Γαβαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

Φωτεινή Ιωάννου, Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου

Λουκάς Ζιώμας, Chief of Staff

Ο Κλάδος Ενέργειας αναδιοργανώνεται σε δύο Πυλώνες:

– Πυλώνας Ανανεώσιμων Πηγών & Ενεργειακής Μετάβασης, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον Νίκο Παπαπέτρου

– Πλήρως Ολοκληρωμένος Πυλώνας Ενέργειας, που αποτελείται από:

– Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Εταιρεία, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον Γιάννη Γιαννακόπουλο

– Διεθνής Ενεργειακός Εφοδιασμός & Εμπορία, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο

Ο Κλάδος Μετάλλων θα συνεχίσει να ηγείται από τον Δημήτρη Στεφανίδη, Εκτελεστικό Διευθυντή Μετάλλων, επιβλέποντας τις δραστηριότητες της METLEN στην Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Αλουμινίου, στα Κρίσιμα Πρώτα Υλικά και στα Κυκλικά Μέταλλα.

Η M Technologies, ο τομέας μεταλλουργικού αμυντικού εξοπλισμού της METLEN και μέρος του Κλάδου Μετάλλων, θα ηγείται από τον Βασίλη Τσιάμη ως Εκτελεστικό Διευθυντή⁴.

Επιπλέον, ο Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την τρέχουσα ηγεσία των:

– Ευάγγελου Χρυσάφη, Αντιπροέδρου Εκτελεστικού της METLEN A.E. και Προέδρου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ,

– Ντίνου Μπενρούμπη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ,

– Ελένου Καραΐνδρου, Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου της M Concessions.

Η ανώτερη εκτελεστική ομάδα, που υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της μέχρι τώρα πορείας της METLEN, ενισχύεται και αποτελείται από:

– Ελένη Καραΐνδρου, Chief Strategy and M&A Officer

– Σάρα Φιδέλi, Chief People Officer

– Βιβή Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communications Officer

– Πέτρο Σελέκο, Chief Legal Officer

Η ομάδα ενισχύεται περαιτέρω με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, στη νέα του θέση ως Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος για θέματα Εκτελεστικού Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε: «Σήμερα ανοίγουμε ένα ακόμη κεφάλαιο στο ταξίδι μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό της εξέλιξής μας — την Τρίτη Εποχή. Από τη νέα μου θέση ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως ορίζονται στο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μας σχέδιο, τόσο για οργανική όσο και για εξαγοράσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Χρήστο Γαβαλά.

Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε ενισχυμένη ηγετική ομάδα, σε βελτιστοποιημένο συνεργατικό επιχειρησιακό μοντέλο και πλήρη ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο στόχος μου είναι να επικεντρωθώ ακόμη περισσότερο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας της METLEN, και είμαι πεπεισμένος ότι η νέα ηγετική δομή και ομάδα θα αποτελέσουν καταλύτη της επιτυχίας μας».

