Νέα απογραφή χωρίς τους παράτυπους μετανάστες θέλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την πραγματοποίηση απογραφής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη «πρόσωπα που είναι παρατύπως παρόντα» στις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι έχει στόχο να πάρει επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο, καθώς η απογραφή του πληθυσμού καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται σε κάθε πολιτεία.

«Ζήτησα από το υπουργείο μας Εμπορίου να ξεκινήσει αμέσως να εργάζεται σε μια νέα, πολύ ακριβή απογραφή, που θα βασίζεται στα τωρινά δεδομένα και αριθμούς (…). Οι άνθρωποι που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Pew Research Center υπολογίζει πως αφαιρώντας τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα από την αμερικανική απογραφή, πολλές πολιτείες θα είχαν στερηθεί το 2020 μία έδρα από το Κογκρέσο, όπως η Καλιφόρνια. Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του θα στηριχθεί για τη νέα αυτή απογραφή «στα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που ελήφθησαν στις προεδρικές εκλογές του 2024».

Το αμερικανικό Σύνταγμα, το οποίο χρονολογείται από το 1790, προβλέπει πως μια απογραφή διεξάγεται κάθε 10 χρόνια και καταμετρά «το σύνολο των ανθρώπων σε κάθε πολιτεία», μεταξύ αυτών τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα. Η επόμενη απογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε κάποια ημερομηνία.

Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται στις πρόσφατες ενέργειες των Ρεπουμπλικανών προκειμένου να επανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες προς όφελός τους, όπως το Τέξας ή το Οχάιο.

«Κέρδισα το Τέξας» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως με αυτό το προβάδισμα στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι απέκτησαν το δικαίωμα να κερδίσουν «πέντε ακόμη έδρες» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026.

