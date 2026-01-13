Νέα αύξηση για τον πληθωρισμό: στο 2,6% τον Δεκέμβριο

Στο 2,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, με βάση την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ την Τρίτη (13.01), τα οποία επιβεβαιώνουν μια ανοδική τάση για τρίτο συνεχόμενο μήνα: είναι χαρακτηριστικό πως ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν, τον Νοέμβριο, στο 2,4% ενώ τον Οκτώβριο είχε μετρηθεί στο 2% και τον Σεπτέμβριο στο 1,9%.

Το πρόβλημα παραμένουν οι τιμές των τροφίμων και οι τιμές των ενοικίων, δηλαδή ανελαστικές δαπάνες που συνεχίζουν να εγκλωβίζουν τα νοικοκυριά σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Τον Δεκέμβριο οι τιμές του καφέ κατέγραψαν ανατίμηση στο 20,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι σοκολάτες ακρίβυναν κατά 20%, τα κρέατα κατά 13,1% και τα φρούτα 10,6%. Επίσης τα ενοίκια κατέγραψαν από Δεκέμβριο σε Δεκέμβριο αύξηση 8,4%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια κατέγραψαν μέσα σε μια χρονιά αύξηση 11,9% και τα ασφάλιστρα υγείας 7%!

Σε ετήσιο επίπεδο ξεχωρίζει επίσης η αύξηση 6,9% στην κατηγορία «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία κυλικεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού ΔΤΚ κατά 2,6% τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2024,

προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

– 3,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά).

– 1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

– 1,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

–2,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

–0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

– 0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

– 1,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

– 0,3% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

–1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

– 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

–6,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

– 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

